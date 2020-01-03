مقتل قاسم سليماني يزلزل تنظيم «الحمدين» بعد تورطه في دعمه بمركبات لمهاجمة المملكة
نزل خبر قتل الجيش الأمريكي للإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد، كالصاعقة على الحكومات التي كانت دوماً تدعمهم لضرب استقرار المنطقة وعلى رأسهم النظام القطري.
ففي وقت سابق نشرت “صدى” معلومات استخباراتية كشفت فيه فضائح تنظيم الحمدين في قطر الذي دفع نحو 50 مليون جنيه إسترليني دعماً للإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في أبريل 2017.
كما كشفت أن الدعم المقدم لقاسم سليماني لم يكن مادياً فقط، إذا أظهرت صوراً للمركبات المستخدمة من قبل قاسم سليماني وقادة مليشيات الحشد الشعبي، مركبات يابانية اشتراها نظام الحمدين وزود بيها المليشيات في عيد الاضحى من اجل دعمهم للشن هجمات على السعودية.
كما أظهرت بعض الرسائل التي رفعت عنها أمريكا السرية، إقامة عددا من كبار المسؤولين في الحكومة القطرية علاقات ودية مع شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى عدد من المنظمات الإرهابية التي ترعاها إيران.
ولم تتوقف فضائح قطر عند هذا الحد، فقد تورط تنظيم الحمدين في قطر في مسلسل “فدية تحرير الرهائن القطريين” في عام 2018، الذي كتبت السيناريو الخاص به من أجل دعم مليشيات إيران بالمليارات لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90333 ] نشر منذ 40 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
.. خسّر الله نظام الحمارين في قطر ، المسمى نظام الحمدين ، واتباعهم ومرتزقتهم ، فهم مهدفين على السعوديه منذ زمن بعيد ، من ايام الشغب الذي اثاروه في عام 91 او 92 ميلادي ، ولا زالوا يكيلون التهم ويحرضون على زعزعت الإستقرار السعودي .. اخزاهم الله واحبط مخططاتهم ورد كيدهم في نحورهم .. آمين ..
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحمد لله رب العالمين اللي استجاب دعنا في هذا الهالك واخزاه ورد كيدهم في نحورهم ..
وستظل المملكه العربيه السعوديه حماها الله في خير ما تمسكت بالدين وفعل الخير وتلمس حجات المسلمين في العالم ..
(ف صنائع المعروف تقي مصارع السوء)
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 20 دقيقة
قطر زائدة دودية..في الجسم الخليجي
هذا اقل مايقال عنها