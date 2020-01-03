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تعرف على مزايا «الهوية العقارية» وضوابط الحصول عليها

تعرف على مزايا «الهوية العقارية» وضوابط الحصول عليها
علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العدل عن مزايا الهوية العقارية التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتعمل على تخصيص رقم فريد لا يتكرر لكل عقار على حدة ، بحيث تتولى الشؤون البلدية والقروية إصداره ، ويتم التوثيق من وزارة العدل .

وأوضحت “العدل ” تلك المزايا على النحو التالي :
1-تؤسس الإتفاقية لمرحلة جديدة تعزز الأمن العقاري ، من خلال التحقق من صحة الصكوك العقارية عبر : -خلو العقار من التداخل والإزدواجية .
التأكد من مطابقة الصك مع طبيعة العقار .
2- تسهل الهوية العقارية إجراءات اصدار الصكوك للعقارات ، وتضمن موثوقية الوثائق العقارية ، وتحقق الأمن في سوق العقارات .
3- يتم الرد على المستفيدين بعد متوسط مدة 16 يوم .
4- تقوم الهوية على أساس الربط الإلكتروني بين الوزارتين .

ووضعت ” العدل ضوابط محددة للحصول على الهوية العقارية وهي :
أ1- لا تكون الصكوك صادرة على المرافق ،
2- وألا يقع العقار في مجاري السيول وبطون الأودية .


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