تعرف على شروط المشاركة في جائزة الأمانة للفنون البصرية لعام 2020

بدرية المالكي(صدى):

برعاية أمانة محافظة جدة وصيرفي ميجامول وبتنظيم تسامي للإبداع أعلنت جائزة الأمانة للفنون البصرية عن شروط المشاركة في الجائزة لعام 2020، والتي ستكون في الفرع الثالث التصوير الضوئي، والفرع الرابع التصوير بالهواتف الذكية، والفرع الخامس التجهيز في الفراغ- أتريوم الأمانة، وقد أعلن بداية عام 2019 عن فروع الجائزة في الخط العربي والفن التشكيلي .

وتبلغ قيمة جوائز الأمانة نصف مليون ريال موزعة على كافة فروع الجائزة على مدى عامي 2019-2020 .

وتهدف الجائزة إلى اظهار الوجه الحسن لعروس البحر الاحمر جدة من خلال فروع الجائزة المختلفة وذلك لابراز المعالم السياحة والعمارة وحياة الناس حيث وضعت جائزة الأمانة عدداً من الشروط الواجب توافرها للمشاركة في فروع الجائزة.