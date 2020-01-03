مدرب ليفربول يجهز لتشكيلة «سرية» لمواجهة إيفرتون

نواف السالم(صدى):

يواجه فريق ليفربول بعد غد الأحد لاعبي إيفرتون في مباراه تنافسية مشتعلة ضمن كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

ورغم الإصابات التي مني بها الفريق مؤخراً ، إلا أن مدرب ليفربول أعلن عن الإستعدادات التامة للفريق ، لكنه رفض الإفصاح عن التشكيلة .

وقال “كلوب ” في مؤتمر صحفي : كل من يرتدي قميص ليفربول يجب أن يقدم كل ما لديه على أرض الملعب. نملك 12 لاعبا (متاحين) بالإضافة إلى الشبان ، هذا كل شيء بغض النظر عن التشكيلة التي سأختارها .

وأضاف: لن أبلغ كارلو أنشيلوتي (مدرب إيفرتون) بتشكيلة المباراة ،سأقرر بعض الأمور بنفسي والبعض الآخر ستبلغني به الإدارة الطبية .

وكان ليفربول قد التقى شيفيلد امس الخميس ، واستطاع انتزاع الفوز ليواصل الحفاظ على صدارته بالدوري لمدة عام كامل .