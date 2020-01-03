كانوا يمارسون رياضة التسلق.. إنقاذ 7 أشخاص علقوا بقمة جبل الكر بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني أمس الخميس من إنقاذ 7 أشخاص علقوا بقمة جبل الكر غرب محافظة الطائف بينهم مقيم يحمل الجنسية المصرية ، وتم إخراجهم دون إصابات .

وتفصيلاً ، فقد كان الـ 7 أشخاص عالقين بقمة الجبل أسفل الكوبري المعلق ، بعدما قاموا بالترجل من سيارتهم وصعدوا أعلى عقبة الهدا ضمن ممارسة رياضة تسلق الجبال ، وبمجرد وصولهم أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر لم يستطيعوا الصعود أو الهبوط ، حتى ورد بلاغ للعمليات الأمنية من أحد المواطنين بالواقعة .

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة تحرك رجال الدفاع المدني على الفور ، وتم استخدام السلالم المحمولة والمعدات اليدوية ، وإنقاذهم دون إصابات –ولله الحمد – .