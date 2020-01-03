الذهب يقفز 1% وسط إقبال على الملاذات بفعل توترات الشرق الأوسط

وكالات(صدى):

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر يوم الجمعة مع اشتعال التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أمريكية، مما أوقد شرارة إقبال على الملاذات الآمنة.

لقي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقية، حتفهما في ضربة جوية على موكبهما بمطار بغداد.

وقال بنجامين لو، المحلل في فيليب فيوتشرز، ”الأخبار الآتية من الشرق الأوسط إلى جانب بعض الشراء المدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولار يدعم أسعار الذهب اليوم.“

وسجل السعر الفوري للذهب ذروته منذ الخامس من سبتمبر أيلول عند 1543.66 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1540.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو واحد بالمئة إلى 1543.30 دولار للأوقية.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع الذهب نحو اثنين بالمئة في المعاملات الفورية، متجها صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

يعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.