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القضاء ينتصر لفتاة بجدة ويثبت نسبها لوالدها بعد 18 عاما من الإنكار

القضاء ينتصر لفتاة بجدة ويثبت نسبها لوالدها بعد 18 عاما من الإنكار
نايف السالم(صدى):

انتصرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة لفتاة وقررت ثبوت نسبها لوالدها بعد 18 عام من إنكاره أبوته لها ، كما أيدت محكمة الإستئناف الحكم في وقت قياسي بعد 20 يوم فقط .

وكشفت مصادر أن الفتاة تحمل جنسية عربية ورفعت دعواها ضد والدها بعد سنوات معاناه من إنكاره نسبها ، وأكدت للقضاء زواجه من والدتها ، إلا أنه تهرب من حضور جلسات المحاكمة ، وأمر القاضي بإحضاره بالقوة الجبرية .

وتبين للقضاء قرينة المدعية وهو تحليل الحمض النووي ، وتم الإستماع لشهادة الطبيب الذي أشرف على نتائج التحليل ليؤكد صحة حضور الأب مع الفتاة لإجراء وصحة النتائج .
وبمواجهة الأب استمر في إنكاره حتى تم تحويله مع الفتاة للأدلة الجنائية ، وبالفعل حضرت الفتاة وامتنع الأب عن الحضور ، فصدر قرار المحكمة بثبوت النسب بعد استبيان جميع الأدلة والبراهين والإستماع للشهود ، وفقاً لصحيفة “عكاظ ” .


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