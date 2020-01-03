مقتدى الصدر يأمر بجاهزية جيش المهدي والميلشيات الموالية بعد مقتل قاسم سليماني

بغداد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية أن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق أمر بعودة ميلشيات الجيش المهدي وجاهزية جميع الميلشيات الموالية له بعد الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني .

وقال مقتدى الصدر في بيان له أنه يأمر (جيش الإمام المهدي) و(لواء اليوم الموعود) بالجاهزية ، متمنياً التحلي بالحكمة بعد مقتل سليماني .

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت مواطنيها بمغادرة العراق فوراً على خلفية التوترات السياسية المشتعلة مع إيران بعد مقتل قيادات من الحرس الثوري .