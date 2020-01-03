«حساب المواطن» يوضح شروط إضافة الأيتام «أبناء المتزوجة» تابعين لزوج الأم

نايف السالم(صدى):

ذكر حساب المواطن أن الأيتام الذين تزوجت أمهم يمكن ضمهم تابعين لزوج الأم، وذلك رداً على سؤال ورد لحساب خدمة العملاء التابع للبرنامج.

وقال البرنامج أنه يمكن إضافة الأيتام تابعين لزوج الأم “بصلة القرابة” “تابع معال”، شرط إرفاق المستندات المطلوبة وهي: صك ولاية، أو إثبات احتضان باسم الأم.

وكان برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.