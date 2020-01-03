«الجوازات»: عقوبات تأخير تجديد هوية مقيم تصل إلى «الإبعاد» في هذه الحالة

نايف السالم(صدى):

جددت المديرية العامة للجوازات توضيحها أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء، مشيرة إلى أنه يمكن التأكد من سريان هوية مقيم عبر الدخول لمنصة “أبشر”.

وأوضحت أن عدم تجديد هوية مقيم يعرض صاحبها لغرامة قدرها، 500 ريال في المرة الأولى، وفي المرة الثانية 1000 ريال وفي المرة الثالثة الإبعاد.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم هم ومرافقيهم في النظام الآلي، تفاديًا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي ولكيلا يُمنَعوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.