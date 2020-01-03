ترامب يعلق على مقتل قاسم سليماني بصورة

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربة الأمريكية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد، بنشر صورة لعلم بلاده فقط.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاغون في بيان له أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.