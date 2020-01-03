بالفيديو والصور.. عرض مذهل للقوات الجوية الملكية في سماء المذنب

القصيم(صدى):

شهدت سماء محافظة المذنب بالقصيم مساء أمس لخميس عرض جوي مذهل للقوات الجوية الملكية ، ضمن فعاليات المهرجانات الشتوية .

ووثقت مقاطع فيديو العرض الجوي الذي استمر لمدة نصف ساعة ، مع حضور المحافظ عبد الرحمن السعوي ، وعدد من المسؤولين والمواطنين الذين تفاعلوا معه بمنتزه الخرطم السياحي .

ومن المقرر أن يُقام عرض آخر اليوم الجمعة فس سماء المحافظة بالتزامن مع حضور المواطنين الذين يتوافدون على المنتزه والمهرجانات الشتوية بالتزامن مع اجازة الفصل الدراسي الأول .