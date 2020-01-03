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تأجيل تطبيق المواصفات الجديدة لعبوات العصائر الطازجة لمدة 6 أشهر

تأجيل تطبيق المواصفات الجديدة لعبوات العصائر الطازجة لمدة 6 أشهر
عادل الحربي(صدى):

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تأجيل تطبيق اللائحة الفنية للعصائر الطازجة لمدة 6 أشهر .

ومن المقرر تطبيق اللائحة في يوليو المقبل ، وذلك لمنح الشركات والمصانع فرصة زمنية لإستيفاء متطلبات اللائحة على النحو المطلوب .

الجدير بالذكر أن اللائحة الجديدة تمنع إضافة السكر للعصائر الطازجة ، والعسل بإعتباره من السكريات ، كما تمنع المواد الحافظة والملونة والمنكهات .

وتشدد اللائحة على كتابة مكونات العبوة ، ومنع الجمل الدعائية والإدعاءات الطبية الغير صحيحة حرصاً على سلامة المستهلكين .


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