تأجيل تطبيق المواصفات الجديدة لعبوات العصائر الطازجة لمدة 6 أشهر

عادل الحربي(صدى):

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تأجيل تطبيق اللائحة الفنية للعصائر الطازجة لمدة 6 أشهر .

ومن المقرر تطبيق اللائحة في يوليو المقبل ، وذلك لمنح الشركات والمصانع فرصة زمنية لإستيفاء متطلبات اللائحة على النحو المطلوب .

الجدير بالذكر أن اللائحة الجديدة تمنع إضافة السكر للعصائر الطازجة ، والعسل بإعتباره من السكريات ، كما تمنع المواد الحافظة والملونة والمنكهات .

وتشدد اللائحة على كتابة مكونات العبوة ، ومنع الجمل الدعائية والإدعاءات الطبية الغير صحيحة حرصاً على سلامة المستهلكين .