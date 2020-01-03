أنباء عن اعتقال المارينز قيس الخزعلي وهادي العامري

بغداد(صدى):

ترددت أنباء أن قوات المارينز الأمريكية قامت باعتقال كل من أمين عام ميليشيا “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر “هادي العامري”، في منطقة الجادرية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاغون في بيان له أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.