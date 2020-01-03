فتح باب التقديم على «بوابة العمل عن بعد» للرجال والنساء
فتحت وزارة العمل باب التقديم على بوابة (العمل عن بعد) للحصول على وظائف للرجال والنساء الذين يواجهون معاناة البعد الجغرافي ، أو المواصلات أو نحو ذلك .
وأعلنت “العمل ” عن شروط التقديم كالتالي :
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
– حساب أبشر مفعل.
ويمكن التسجبيل من خلال اتباع الخطوات التالية :
1. زيارة بوابة العمل عن بعد
2. الضغط على ايقونة التسجيل ” الباحث عن عمل ”
3. أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة
4. بناء أو تحميل سيرتك الذاتية
5. يمكن التقديم على الوظائف المتاحة .
الجدير بالذكر أن بوابة العمل عن بعد مبادرة حكومية تستهدف إزالة أي عوائق أمام الباحثين عن العمل من الرجال والنساء وتوفير مرونة وسهولة أمامهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفية .
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