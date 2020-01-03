فتح باب التقديم على «بوابة العمل عن بعد» للرجال والنساء

علي القحطاني(صدى):

فتحت وزارة العمل باب التقديم على بوابة (العمل عن بعد) للحصول على وظائف للرجال والنساء الذين يواجهون معاناة البعد الجغرافي ، أو المواصلات أو نحو ذلك .

وأعلنت “العمل ” عن شروط التقديم كالتالي :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

– إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

– حساب أبشر مفعل.

ويمكن التسجبيل من خلال اتباع الخطوات التالية :

1. زيارة بوابة العمل عن بعد

2. الضغط على ايقونة التسجيل ” الباحث عن عمل ”

3. أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة

4. بناء أو تحميل سيرتك الذاتية

5. يمكن التقديم على الوظائف المتاحة .

الجدير بالذكر أن بوابة العمل عن بعد مبادرة حكومية تستهدف إزالة أي عوائق أمام الباحثين عن العمل من الرجال والنساء وتوفير مرونة وسهولة أمامهم لتحقيق طموحاتهم الوظيفية .