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البنوك السعودية: جاهزون لمواكبة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة

البنوك السعودية: جاهزون لمواكبة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة
نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ على الإستعداد الكامل للقطاع المصرفي لتغطية الخدمات المطلوبة والمواكبة لنظام الدوام الكامل للأنشطة التجارية .

ونفي المتحدث باسم البنوك وجود أي عقبة أمام البنوك إزاء استمرار الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلا أن خدمات البنوك مستمرة لمواكبة تلك التطورات على مدار الساعة .

وأشاد “حافظ ” بالقرار الذي سيعود على المملكة بفتح استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل بما ينعكس على الناتج القومي .

وكانت حكومة المملكة قد أعلنت السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار 24 ساعة مع بداية العام الجاري 2020 .


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