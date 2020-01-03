البنوك السعودية: جاهزون لمواكبة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ على الإستعداد الكامل للقطاع المصرفي لتغطية الخدمات المطلوبة والمواكبة لنظام الدوام الكامل للأنشطة التجارية .

ونفي المتحدث باسم البنوك وجود أي عقبة أمام البنوك إزاء استمرار الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلا أن خدمات البنوك مستمرة لمواكبة تلك التطورات على مدار الساعة .

وأشاد “حافظ ” بالقرار الذي سيعود على المملكة بفتح استثمارات جديدة وزيادة فرص العمل بما ينعكس على الناتج القومي .

وكانت حكومة المملكة قد أعلنت السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار 24 ساعة مع بداية العام الجاري 2020 .