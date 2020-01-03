شركة «تسلا» تقرر تخفيض أسعار سياراتها المُصنعة في الصين

واشنطن(صدى):

قررت شركة “تسلا”، العاملة في صناعة السيارات الكهربائية، تخفيض أسعار سيارتها السيدان “موديل-3” المصنعة في الصين، وذلك بعد قرار تخفيض أسعارها أيضا في الولايات المتحدة بقيمة 2000 دولار، لمكافحة التخفيض الضريبي الفيدرالي للمشترين.

وأوضحت الشركة الأمريكية ان هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من التعديلات التي أدخلتها على سياسة مبيعاتها في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي تمثلت في تغيير أسعار ملحقات السيارة ورسوم الشحن المنزلي.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني بياناَ أوضحت فيه أنه تم خفض الأسعار بنسبة 16% إلى 299.05 ألف يوان (42.919 ألف دولار) مقارنة مع السعر السابق البالغ 355.8 ألف يوان (51.043 ألف دولار).

وأضافت أنه المقرر بدء تسليم السيارات التي تم إنتاجها في مصنع “تسلا” بمدينة “شنغهاي” إلى العملاء بحلول السابع من يناير، بعدما سلمت 15 سيارة من نفس الطراز إلى موظفيها الإثنين الماضي.