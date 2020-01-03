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4 مزايا يحصل عليها العملاء المشتركون في شبكة المدفوعات الخليجية

4 مزايا يحصل عليها العملاء المشتركون في شبكة المدفوعات الخليجية
علي القحطاني(صدى):

كشف خبراء الإقتصاد عن فوائد هامة يحصل عليها العملاء المشاركون في شبكة المدفوعات الخليجية ، والتي تربط أجهزة نقاط البيع في شبكة موحدة للدول الخليجية وانضمت إليها المملكة والكويت .

ومن أبرز تلك الفوائد :
1-انخفاض الرسوم المصرفية المحتسبة على المشتريات .
2-انخفاض قيمة فرق العملة ، عند تحويل تكلفة الشرء للعملة المحلية .
3-التقليل من مخاطر عمليات الإحتيال ، إذ تتطلب عملية الدفع إدخال كلمة السر وليس الإكتفاء بالبطاقة والتوقيع على الوصل .
4-زيادة السرعة والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني .


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