4 مزايا يحصل عليها العملاء المشتركون في شبكة المدفوعات الخليجية

علي القحطاني(صدى):

كشف خبراء الإقتصاد عن فوائد هامة يحصل عليها العملاء المشاركون في شبكة المدفوعات الخليجية ، والتي تربط أجهزة نقاط البيع في شبكة موحدة للدول الخليجية وانضمت إليها المملكة والكويت .

ومن أبرز تلك الفوائد :

1-انخفاض الرسوم المصرفية المحتسبة على المشتريات .

2-انخفاض قيمة فرق العملة ، عند تحويل تكلفة الشرء للعملة المحلية .

3-التقليل من مخاطر عمليات الإحتيال ، إذ تتطلب عملية الدفع إدخال كلمة السر وليس الإكتفاء بالبطاقة والتوقيع على الوصل .

4-زيادة السرعة والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني .