3 آلاف جولة تفتيشية للتجارة على محطات الوقود تكشف التزام 92% منها بالأنظمة

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة التجارة أن فرقها الرقابية نفذت ثلاثة آلاف زيارة تفتيشية على منشآت محطات الوقود ومراكز خدمات السيارات التابعة لها في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من أن فلاتر السيارات والبطاريات وزيوت محركات السيارات المعروضة لدى مراكز خدمة السيارات التابعة لمحطات الوقود غير مخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الجولات كشفت عن التزام نحو 92 في المائة من منشآت محطات الوقود ومراكز خدمات السيارات التابعة لها بالأنظمة، فيما سجلت نحو 242 مخالفة على عدد من المنشآت.

وشملت المخالفات المضبوطة عدم وضع بطاقة السعر على البضاعة المعروضة، وعرض أو بيع الإطارات، وزيوت محركات السيارات، وفلاتر زيوت السيارات، والبطاريات، منتهية الصلاحية، واختلاف البيانات التجارية.