العمل: 80% من الباحثين عن عمل نساء وبدء توطين مهنتين في السوق خلال أشهر

حمود العنزي(صدى):

تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدء توطين مهنتين في السوق، وفق تسلسل زمني وآليات تراعي أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات، وذلك خلال الربع خلال الربع من العام الجاري.

وأوضح فهد البداح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لتنمية فرص العمل، أن توطين المهنتين بالسوق يأتي وسط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوطين عدة مهن بالقطاع الخاص من إجمالي المهن الموجودة في السوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا مع شركائها في القطاع الخاص على تحديد التحديات والعمل على حلها، لضمان رفع نسب توطين تلك المهن.

ولفت إلى أن الوزارة تسعي لزيادة نسبة التوطين في كل عام بهذه المهن، وصولا إلى توطين المهن النوعية، مبيناً أن 80% من نسبة الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وفق أحدث البيانات، من النساء.