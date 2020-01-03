أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني على مقتل قاسم سليماني

طهران(صدى):

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بالحماقة.

وقال ظريف على موقع “تويتر” إن اغتيال قاسم سليماني “تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة”، وأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن كل تبعات مغامرتها المارقة”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، فجر الجمعة، أنها اغتالت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب شخصيا، سليماني أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.

وقتل في القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف موكب قاسم سليماني، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.