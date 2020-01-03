بالصور.. ما الذي كان بحوزة قاسم سليماني أثناء عملية مقتله؟

بغداد(صدى):

وثقت مجموعة من الصور بعض الأشياء التي كانت بحوزة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أثناء عمليه مقتله .

وأظهرت الصور بعض العملات العملتين الإيرانية والسورية وكتابا باللغة الفارسية ، وبنادق من طراز “كلاشينكوف ” ، وتظهر أشلاءًا في بعض الصور .

وكان “سليماني ” قد قُتل في غارة جوية أمريكية استهدفت سيارات الحشد الشعبي الإرهابي بالعراق والذي كان في استقبال 5 من القيادات الإيرانية بينهم قائد فيلق القدس بالحرس الثوري .