مفاجأة صادمة حول التحرش الجماعي بالفتاة المصرية (فيديو)

القاهرة(صدى):

كشفت الفتاة المصرية ضحية التحرش الجماعي في رأس السنة عن مفاجأة صادمة.

وقالت الفتاة إنه عند تجمهر الشباب حولها وحول صديقتها حاولت الاختباء داخل محل تجاري، إلا أن صاحب المحل طردها مرة ثانية وسط الشباب خوفا على بضاعته.

وكان انتشر فيديو للحظة التحرش الجماعي بفتاة مصرية بشارع في أحدى محافظاتها دون رحمة.

وأوضحت أجهزة الأمن المصرية أنها تكثف جهودها، لضبط المتورطين في حادث التحرش الجماعي، مشيرة إلى أنه تم فحص الفيديو، ومراجعة الكاميرات في الشارع؛ من أجل معرفة المشاركين في الجريمة.