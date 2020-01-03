شاهد.. احتفالات العراقيين بمقتل الإرهابي قاسم سليماني

بغداد(صدى):

خرج الشباب والمواطنون العراقيون خلال الساعات الماضية في الشوارع والميادين؛ للاحتفال بالتخلص أخيرًا من مخططات الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

ورصدت عدد من الفيديوهات عبر ” تويتر ” تجمهر الشباب في الشوارع احتفالا بالضربة الجوية الأمريكية التي قضت على قاسم سليماني وذراعة الأيمن أبو مهدي المهندس.

وشنت أمريكا ضربة جوية، اليوم الجمعة، بطاائرة قيل إنها مسيرة استهدفت سيارات تابعة للحشد الشعبي.

وأسفرت الضربة الجوية عن مقتل كل من: قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، ومحمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق، ومحمد رضا الجابري.

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