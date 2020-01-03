«ابن مساعد» يُعلق على مقتل قاسم سليماني: «أكره الشماتة في الموت»

نايف السالم(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية اليوم الجمعة على طريق مطار بغداد.

وقال عبدالرحمن بن مساعد على «تويتر»:أكره الشماتة في موت أحد أو مرضه ولو كان ألد الأعداء وأكره استخدام كلمة(هلك)ومرادفاتها في الموت أيًا كان الميت..ولا أنتقد غيري إن فعل ذلك.

وتابع: سليماني المسؤول عن مقتل مئات الآلاف من السوريين هو رئيس فيلق(القدس)في الحرس الثوري الإيراني والعجيب أن هذا الفيلق حارب في كل مكان إلّا القدس! .

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