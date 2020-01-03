شاهد.. فوز العتيبي تنشر فيديو حميمي مع زوجها وتٌثير الجدل: «بيضربني»!

أميرة خالد(صدى):

أثارت الناشطة فوز العتيبي جدلًا من جديد بعد نشرها فيديو لها مع زوجها عبر حسابها الشخصي على ” تويتر “.

ونشرت فوز العتيبي فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن زوجها قائلة: ” حياتي كلها تمثيل وانا معنفة واحمد يضربني من ورى الكام وطلعتوا صادقين الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة “.

وكانت فوز العتيبي تمازح زوجها بما ذكرته عن التعنيف، وهو ما دفعه لاحتضانها بطريقة أثارت غضب الجمهور.

وطالب الجمهور فوز العتيبي بألا تكشف حياتهم ولحظاتها الحميمية مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي.