مقتل قاسم سليماني وذراعه الأيمن يُزلزل الحشد الشعبي بالعراق

بغداد(صدى):

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي، اليوم الجمعة، عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الإرهابي قاسم سليماني في الضربة الجوية التي استهدفت سيارات تابعة للحشد الشعبي على طريق مطار بغداد الساعات الماضية.

واهتزت أركان الحشد الشعبي الإرهابي في العراق بعد استهداف ضربة جوية لسيارات تابعة لهم أثناء استقبال محمد رضا الجابري مسؤول تشريفات ميليشيا الحشد الشعبي لعدد من القيادات الإيرانية الرفيعة في مطار بغداد.

وأسفرت الضربة الجوية حتى الأن عن مقتل كل من:محمد الكوثراني القيادي في حزب الله اللبناني ومسؤول ملف العراق، ومحمد رضا الجابري، وأبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني.

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