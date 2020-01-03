«منصور بن مشعل» يهاجم «الصائغ»: لا يٌمكن السكوت عليه

نواف السالم(صدى):

فتح الأمير منصور بن مشعل، عضو الشرف الذهبي بالنادي الأهلي، النار على إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، لافتًا إلى أنه يوجد أخطاء لا يمكن السكوت عليها.

وأضاف في مداخلة هاتفيه في برنامج (الدوري مع وليد) أن الخلافات بينه وبين الإدارة وصلت لطريق مسدود.

وقال : جمهور النادي الأهلي لا يشك ولو لحظة في محبتي وإخلاصي للنادي الأهلي، يشهد الله علي أني عملت المستحيل مع مجلس الإدارة، وبالذات مع إدارة الكرة بالنادي لإصلاح الأمور، ما يمكن الطريق مسدود، الجماعة هؤلاء في اتجاه وأنا في اتجاه آخر، هناك أخطاء كثيرة أراها ولا يمكن السكوت عليها، مصلحة الأهلي فوق كل اعتبار.

واستكمل:أنا الآن ما أراه من وجهة نظري وبحسب قربي من الفريق، أنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، إذا استمر الوضع لنهاية الموسم لا أتحمل المسئولية، ننتظر قرارات الهيئة وما تراه الهيئة مقتنعين به، وإن كنت أقولها الآن وبالفم المليان لا يمكن أن استمر مع هذه الإدارة بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى أنه لا يتحدث لكي يضغط على الهيئة أو إدارة النادي، ولكن مصلحة الأهلي إما أن يكون الصائغ وإدارته أو يتغير الوضع بإدارة جديدة.

واختتم: الأخطاء التي وجدناها لا يمكن تجاوزها، وتجاوزنا إياها معناها أننا تخلينا عن الأمانة التي أوكلت لنا، سيظل الأهلي أمانه في أعناق كل أهلاوي، ليس فقط منصور بن مشعل بل كل أهلاوي، وإن كانت هناك أمور نستطيع التغاضي عنها ولكن لا نستطيع، وهناك أمور ستكتشفها الهيئة لحالها.