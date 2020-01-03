تركي بن طلال يحتل «تويتر» بعد تعيين فتاة متلعثمة بإمارة عسير (فيديو)

أبها(صدى):

احتل أمير منطقة عسير تركي بن طلال صدارة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في دقائق بعد إصداره قرار بتعيين فتاة متلعثمة في إمارة عسير.

وكانت الفتاة تشرح معاناة المتلعثمين أثناء اجتماع الأمير تركي بن طلال بشباب محافظة البرك والمراكز التابعة لها تحت شعار ” غربُ عسيرِ المُشرق “.

وانتشر مقطع فيديو عبر «تويتر» ظهرت من خلال الفتاة التي تنتمي لمحافظة البرك، والتي طلبت من أمير المنطقة الالتفات إلى من يعانون من صعوبات التحدث، ففاجأها بقرار تعيينها في القسم النسائي في إمارة المنطقة، ليسمع صوتها طوال السنة.

ووجه الأمير للفتاة سؤالًا خلال شرحها مقترحًا لإنشاء عيادة إلكترونية عبر تطبيق يخدم فئة المتلعثمين: تظنين أن صوتك لن يكون مسموعاً لأنك متلعثمة؟.

وأثار الفيديو وقرار أمير عسير إعجاب المواطنين؛ حيث أشاد الجميع بالقرار الذي ينصف الفتاة ويؤكد حرص الإمارة على توفير فرص عادلة للجميع.