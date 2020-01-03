سعود القحطاني.. هكذا قاد حربًا ناعمة تٌدرس في التاريخ لوحده (فيديو)

نايف السالم(صدى):

قد لا يعلم الكثير كيف اشتعلت حربًا إلكترونية شرسة بين المملكة وقطر في أعقاب الأزمة القطرية التي أنتهت بالمقاطعة والتي كان بطلها المستشار سعود القطاني.

قاد سعود القحطاني حربًا جديدة بعيدة عن ساحات الأسلحة والدبابات ضد قطر واستطاع أن يكون نموذجًا منفردَا في هذه الحرب بعد نجاحه بذكاء في كسب المعركة.

ونجح ” القحطاني ” في اختراق الإعلام القطري ودراسته جيدًا والتعمق في كيفية إدارته للإعلام المتمثل في الجزيرة القطرية لضرب المملكة والدول العربية وذلك في بداية الأزمة القطرية.

وبعد دراسة متعمقة للإعلام القطري دخل ” القحطاني ” إلى الساحة الإعلامية ولكن عن طريق حسابه على ” تويتر ” ، وهو الأمر الذي لم تتوقعه قطر.

اسطاع القحطاني أن يجذب الرموز الإعلامية القطرية إلى ساحته الخاصة في المعركة، وهو ما جعلهم يقعون في أخطاء كارثية متتالية بعد أن سقطت أقنعتهم على يد المستشار بالديوان الملكي الذي نجح في فضح الذباب الإلكتروني القطري الذي يعمل على شن حربًا غير شريفة ضد المملكة من خلال عدة حسابات وهمية.

وبعد أن حقق القحطاني نتائج غير متوقعة في هذه الحرب الجديدة (الناعمة) بدأت خلايا عزمي بشارة الإلكترونية في البحث عن طريقة لمواجة سعود القحطاني.

ولم تجد قطر أفضل من قضية مقتل الإعلامي جمال خاشقجي لكي تحاول أن تقلب الطاولة ضد ” القحطاني ” من خلال نشر رسائلها الإعلامية الكاذبة والمشوهة، وتقليب الرأي العام.

واعتقدت قطر أنها نجحت بإعلان المملكة إعفاء سعود القحطاني من منصبه، إلا أنه بعد التحقيق معه في قضية مقتل جمال خاشقجي لم تٌثبت إدانته، وكانت هذه بمثابة ضربة قاتلة للنظام القطري وإعلامه الأسود.

فاستطاع القحطاني أن يكسب حربًا وطنية لوحده ضد الذباب القطري الإلكتروني وخلايا عزمي بشارة، ونجح في فضح أقنعة إعلامهم.