حقيقة أن الملك سعود والد لاثنان من إخوانه بالرضاعة!

عادل الحربي(صدى):

أخفيت معلومة هامة عن كثير من المواطنين في المملكة ألا وهي أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأميرة نوف بنت عبدالعزيز أبناء الملك سعود رحمه الله من الرضاعة والملك عبدالله به الكثير من أخوه ووالده بالرضاعة.

وبحسب المعلومة التي تداولت مؤخرا فإن الملك سعود والد لاثنان من إخوانه بالرضاعة، وفي هذا الإطار أوضحت صاحبه السمو الأميرة صيتة بنت عبد العزيز آل سعود رحمها الله :” لولوه السبهان رحمها الله والدة نورة وموضى بنات سعود قد أرضعت أخي عبدالله وأختي نوف وأصبح لنا الأخ والوالد بالإضافة إلي قلبه الكبير الذي احتوانا “.

وأكدت الأميرة صيتة بنت عبد العزيز رحمها الله أن الملك سعود رحمه الله كام مصدرا للحنان والمحبة والعطف على الضعفاء ورعايتهم، بالإضافة إلي التواضع وكثير من الخصال الخيرة.