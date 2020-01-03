بالفيديو.. ناصيف زيتون يحرج معجبة احتضنته بقوة:«وجعتيني»!

أميرة خالد(صدى):

احتضنت معجبة الفنان السوري ناصيف زيتون بقوة خلاز كواليس إحدى حفلاته، وعندما حاول إبعادها بأدب وقال لها :” وجعتيني.. هلق ما هعرف أغني “، ولكن بعضا منهم اعتبر أن الفنان أحرج المعجبة برد فعله.

وقال ناصيف زيتون خلال تصريحات تلفزيونية: ” سلمت عليها وعيدت عليها بس هي شدتني بطريقة أنا عن جد اتوجعت لكن دايما بيصير لغط بالموضوع وشوفت الحال بصير بكت على صدري إني مش شايف حالي ليصدقوا العالم فيني “.

وعبر ناصيف زيتون عن سعادته باستقبال عام 2020 بحفل في دبي، موضحا أن 2019 كانت من الأعوام الجيدة في حياته خاصة على صعيد العمل والعائلة والصحة، واصفا إياه بـ ” الممتاز “.