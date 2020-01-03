مهلة تطبيق غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، عن المهلة التي يتم بعدها تطبيق غرامة تأخير تجديد هوية مقيم، لافتة إلى أنها تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء.

ووجه أحد الأشخاص، استفسارًا لحساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر، متسائلًا عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد؛ لتجيب الجوازات، أن ذلك بعد الانتهاء بثلاثة أيام.

وكانت ” الجوازات ” قد دعت في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم هم ومرافقيهم في النظام الآلي.