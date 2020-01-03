تفاصيل جديدة عن وفاة مقيم داخل سور مسجد بـ«حسينية مكة»

مكة المكرمة(صدى):

صدرت نتائج تحاليل الطب الشرعي بشرطة العاصمة المقدسة لجثمان مقيم من جنسية عربية، حيث عُثر على جثته ملقى على الأرض داخل سور مسجد في منطقة الحسينية بمكة المكرمة وآثار دماء على وجهه.

ووفقا للمعلومات الواردة بعد صدور التقرير النهائي للطب الشرعي وتحليل العينات المخبرية وتشريح الجثة، فاتضح أن الوفاة طبيعية.

يذكر أن شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، فتحت قبل أسبوعين تحقيقاً في ملابسات القضية جراء تلقيها بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على جثة المقيم داخل سور المسجد.