فتاة تذبح والدتها داخل صالون حلاقة وتفر هاربة 

بغداد(صدى):

قتلت فتاة والدتها نحرا في صالون نسائي جراء خلافات عائلية، حيث أن الفتاة ذبحت والدتها داخل صالون حلاقة في منطقة الشعب شمالي بغداد.

وفي التفاصيل، نشبت خلافات عائلية حادة منذ أيام، مما دفعت الفتاة إلى نحر والدتها، داخل صالون الحلاقة.

وقامت الفتاة بإغلاق المحل أثناء تنفيذ جريمتها ثم فرت هاربة، ثم أبلغت إحدى العاملات الشرطة المحلية بالجريمة.

وعلي الفور، حضرت الشرطة إلى موقع الحادث، وقد طوقت صالون الحلاقة، لرفع جثة الضحية، ثم فتحت الجهات المختصة تحقيقا بالحادثة.