مطالبات بإقالة « آية بخاري »بسبب تغريداتها

الرياض(صدى):

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آية بخاري، التي تتقلد منصب مديرة العلاقات المؤسسية في مشروع القدية؛ حيث أعادوا نشر تغريدات لها اعتبرونها مسيئة للمملكة.

ودشن المغردون عبر هاشتاج ” ايه بخاري “؛ مطالبين فصلها من المنصب الذي حصلت عليه، بسبب تغريداتها المسيئة التي عملت على حذفها بسرعة عقب الحملة ضدها.

وفي وقت سابق، أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة أدت لاستبعاد الأكاديمي هشام ملائكة، من منصب المدير التنفيذي لمشروع ” جدة داون تاون ” ، وتعيين المهندس عمر الزهراني بدلاً منه، بسبب تغريدات مسيئة للمملكة.