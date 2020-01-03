ظهور جديد لابن الأمير ‏هاري وميغان ماركل بحذاء حاكم أستراليا(صورة)

لندن(صدى):

نشر دوق ودوقة ساسكس البريطانية، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أمس الخميس، صورة جديدة لابنهما آرتشي بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وظهر الطفل وهو يرتدي قبعة مزركشة ولطيفة، ويحمله والده الأمير هاري، كما ارتدى حذاء رقيقاً من الجلد، تلقاه هدية من حاكم أستراليا، السير بيتر كوسغروف.

وكشف الزوجان الملكيان، عن أمنياتهما السعيدة للمتابعين، بحلول العام الجديد؛ حيث شاركا أبرز الأحداث والفعاليات التي مرا بها خلال عام 2019، في مقطع فيديو قصير؛ معلقين: ” نتمنى لكم جميعاً عاماً سعيداً للغاية، مع شكرنا العميق على دعمكم المتواصل لنا.. لقد أحببنا مقابلة كثيرين منكم من كافة أنحاء العالم، وننتظر مقابلة المزيد في العام المقبل