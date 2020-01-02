محترف النصر يرد على من وصفوه باللاعب «المستفز»

ماجد محمد(صدى):

علق محترف نادي النصر عبدالرزاق حمدالله على وصف البعض له بأنه لاعب ” مستفز “، قائلا: ” أنا لست استفزازي، مهمتي هي تسجيل الأهداف ، وإذا كان تسجيل الأهداف يستفز البعض فماذا عساي أفعل؟! “.

وقال مهاجم النصر إنه جاهز تماما للعب في أوروبا، حيث أن مستواه يؤهل لذلك، وأنه يرغب في اللعب أوروبا، واعدا بالاجتهاد أكثر لتقديم الأفضل مع فريق النصر.

ولفت مهاجم النصر: ” الحديث عن المنتخب المغربي قصة طويلة، لا أريد الحديث عن هذا الأمر حاليا، لكن أتعهد لكم بالحديث في مواعيد أخرى مستقبلا “.