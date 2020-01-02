الخارجية الأمريكية : يجب أن تتوقف الجهات الفاعلة الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا

واشنطن(صدى):

دعت الخارجية الأمريكية، الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا إلى عدم تأجيج الصراع في البلاد، ودعم العملية السياسية هناك.

وقالت الخارجية الأمريكية: يجب على جميع الدول الامتناع عن مفاقمة الصراع الأهلي ودعم العودة إلى العملية السياسية للأمم المتحدة.

وأكدت مشاركة الولايات المتحدة في الحوار الدولي بشأن ليبيا والذي من المقرر أن تستضيفه ألمانيا الشهر الجاري.

ويأتي ذلك عقب موافقة البرلمان التركي اليوم على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، بناء على مذكرتي تفاهم تتعلقان بالأمن وترسيم الحدود البحرية وقعتهما تركيا الشهر الماضي مع حكومة السراج التي تسيطر على طرابلس، ولاقت المذكرتان اعتراضا دوليا واسعا.