بالفيديو.. قصة عقد الألماس الذي منحه الملك عبدالله لزوجة رئيس كندا في 2010

علي القحطاني(صدى):

خطف عقد من الألماس والياقوت الأزرق النادر في أنظار زوار معرض التكنولوجيا في كندا حولها بسبب فخامته، وترجع قصة هذا العقد الثمين لعام 2010 فقد منحه الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لزوجة رئيس كندا.

ومنح هذا العقد الثمين للشعب الكندي عقب انتهاء ولاية الرئيس الكندي ستيفن هاربر، حيث أن هذه القطعة الثمينة لاتقدر بثمن.

وانتشر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه العقد المرصع بالألماس والياقوت الأزرق على نطاق واسع، فقد أثار العقد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العقد الذي وصفه بالتحفة الآثرية.