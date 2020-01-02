وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات التركي القابضة، عن وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

وأوضحت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس مصنع (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الميكاترونيك)، ويفضل درجة الماجستير، مهندس مبيعات- أخصائي مبيعات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة المدنية)، أو ما يعادلها.

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