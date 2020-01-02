أسرة قتيلة «مشلحة صبيا» تزيح الستار عن شخصية القاتل الحقيقي

جازان(صدى):

روت ذوو أسرة المرأة التي لقيت مصرعها في ظروف غامضة داخل منزلها بقرية مشلحة في صبيا بجازان، عن شخصية القاتل الذي تم تصديق اعترافه.

وأشارت الأسرة إلي أنه خلال مراجعة النيابة العامة تم إبلاغهم بأن القاتل اعترف وتم تصديق أقواله شرعًا، وهو زوجها.

وأوضحت الأسرة أن النيابة أبلغتهم أنه تم الإفراج عن الجثمان من قبلهم، فيما تنتظر الأسرة استكمال إجراءات خروجها من قبل الشرطة.

يذكر أن الجهات الأمنية بجازان، أوقفت زوج المرأة القتيلة في منزلها بـ ” مشلحة ” بصبيا رهن التحقيقات، حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما.