منى فاروق تتجاوز فضيحة الفيديو الإباحي وتستجم في لبنان (صورة)

القاهرة(صدى):

ظهرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​، بملابس شتوية خلال قضاء إجازتها في بيروت بلبنان؛ متجاوزة الضجة التي أثيرت حولها بعد فضيحة الفيديو الإباحي المسرب مع المخرج المصري خالد يوسف ما عرضها للخضوع للتحقيق لتقول أنه كان زوجها.

ونشرت منى فاروق صورة لها بإطلالة شتوية في ثلوج بيروت، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور إنستغرام؛ حيث علقت: ” صباح الفل يا حلوين خليك واثق ربك ما ينسى اللي جاي ماجاش زيه اللي جاي أقوى “.

وكانت منى فاروق، قد شاركت في مسلسل ” رحي م”، من تأليف ​محمد إسماعيل أمين​ وإخراج محمد سلامة، وبطولة الممثل المصري ​ياسر جلال​ ونور اللبنانية و​روجينا​ و​صبري فواز​ وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض.