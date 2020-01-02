المفتي « المتعوه » الغرياني: غزو تركيا لليبيا جائز شرعاً؟!

وكالات(صدى):

قال المفتي المعزول من قبل البرلمان الليبي” الصادق الغرياني ” أن غزو تركيا لليبيا جائز شرعا.

الغرياني أرجع فتواه الذي نشرتها قناة التناصح التابعة له إلى كون تركيا دولة مسلمة، وأن الله يأمر بموالاة المؤمنين حسب قوله .

واختتم المفتي المعزول حديثه بأن القانون كذلك يجيز التحالف مع تركيا لأن من طلب هذا التدخل جهة وصفها بـ”حكومة معترف بها دوليا”، مضيفاً بأن هذا التحالف يأتي أيضاً لصد ما وصفه بـ”عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يشار إلى أن تصريحات الغرياني جاءت بعد أن اقر البرلمان التركي قانون يجيز للجيش التركي غزو ليبيا بعد تلقيه طلب من حكومة الوفاق.