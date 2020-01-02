بالفيديو..طارق الحبيب : هذا هو أكثر مرض نفسي انتشارا في الخليج والمملكة
كشف البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الخميس، أكثر مرض نفسي انتشارا في الخليج والمملكة، موضحًا أسبابه المباشرة.
وقال الحبيب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : نوبات الذعر الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية، وهي عبارة عن نوبات مفاجئة من الخفقان والرعشة والخوف.
وأضاف : يخاف الشخص المصاب بالمرض من الموت حيث تأتي هذه النوبة كل فترة لدرجة أنه يخاف من السفر.
وتابع : الناس تملأ العيادات النفسية في المملكة، ليس لزيادة الأمراض، بل لزيادة الوعي بالمرض النفسي.
البروفيسور #طارق_الحبيب_في_ياهلا
هذا هو أكثر مرض نفسي انتشارا في الخليج والسعودية.. ! وهذه هي أسبابه المباشرة.@Talhabeeb#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/uZ1C6IlnOl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 2, 2020
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