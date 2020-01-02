بالفيديو..طارق الحبيب : هذا هو أكثر مرض نفسي انتشارا في الخليج والمملكة

علي القحطانى(صدى):

كشف البروفيسور طارق الحبيب، اليوم الخميس، أكثر مرض نفسي انتشارا في الخليج والمملكة، موضحًا أسبابه المباشرة.

وقال الحبيب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : نوبات الذعر الأكثر انتشارًا في المنطقة العربية، وهي عبارة عن نوبات مفاجئة من الخفقان والرعشة والخوف.

وأضاف : يخاف الشخص المصاب بالمرض من الموت حيث تأتي هذه النوبة كل فترة لدرجة أنه يخاف من السفر.

وتابع : الناس تملأ العيادات النفسية في المملكة، ليس لزيادة الأمراض، بل لزيادة الوعي بالمرض النفسي.