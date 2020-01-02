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طالب يغير النتائج بطريقة مضحكة بعد اختراقه لنظام «نور» في الطائف

طالب يغير النتائج بطريقة مضحكة بعد اختراقه لنظام «نور» في الطائف
عبد العزيز القثامي(صدى):

تحدث ولي أمر طالب بإحدى مراحل التعليم المتوسطة بالطائف، عن اختراق ابنه لـ ” نظام نور ” بسهولة، وقيامه بتعديل النتائج والتقدير والمواظبة والسلوك ومجموع الدرجات الموزونة والمعدل والتقدير العام للشهادة.

وأبان ولي الأمر أن الأمر كان عن طريق الممازحة لا أكثر، مردفا: ” قام ابني بتعديل بعض درجات المواد التعليمية إلى درجات ممتازة ومعدل مرتفع “.

وأوضح أن ابنه قام بتعديل التقدير من المتعارف عليه ” ممتاز وجيد جدًّا وجيد وضعيف ومقبول ” بطريقة فكاهية معه.

كتب في معدل مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية: ” كفو “، وفي مادة الرياضيات: ” يحسبها صح ” ، وفي مادة اللغة الإنجليزية: ” دندون ” ، وفي المواظبة ” ناشب لنا ” ، والسلوك ” لاذعه ” .

 


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