تركي آل الشيخ ينشر فيديو طريفاً لتوديع موسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

نشر رئيس هيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمجموعة من الشبان عبروا فيه بطريقة طريفة عن قرب انتهاء فعاليات موسم الرياض.

وظهر في الفيديو أحدهم يمثل دور “الزائر” للفعاليات، والثاني يتقمص دور منطقة “البوليفارد” والثالث منطقة “وينتر وندرلاند”.

وأثناء تعبير الشاب الزائر لمنطقتي الفعاليات الشابان الآخران عن إعجابه بما شاهده فيهما، يدخل شاب رابع عليهم ويشير للشابين المتقمصين لدور المناطق بالخروج من المكان، في إشارة إلى انتهاء موسم الرياض.