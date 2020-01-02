ظهور جريء للفنانة شمس في أربيل (صورة)

خالد الظفيري(صدى):

نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة جريئة لها خلال وجودها بأربيل ببغداد، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة.

وظهرت شمس الكويتية بفستان جريء باللون الأسود اللامع بأكمام طويلة، وفتحة من القدمين كشفت عن قدميها، مما أثار غضب متابعيها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها قائلة، “اربيل رأس السنة شكرا لكل الكرم والتقدير والحفاوة التي حظيت فيها من نساء ورجال العراق العظيم وشكرا لكل من حضر هذا الحفل الكبير من كل مكان من خارج العراق ومن بغداد الداخل احبكم “.