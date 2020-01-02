قطاعات ستحقق أكثر ربحية في سوق الأسهم 2020

الرياض(صدى):

كشف المختص بإدارة الثروات والاستثمار عبدالله الحامد، اليوم الخميس، عن القطاعات الأكثر ربحية بحسب توقعاته في سوق الأسهم في عام 2020؛ متوقعًا استمرار الأداء الجيد لقطاعي البنوك والاتصالات خصوصًا المصارف السعودية.

وأوضح ” الحامد ” في تصريحاته لقناة العربية، إن تقييمات البنوك تعتبر متميزة جدا، إلى جانب العوامل المساعدة داخليا، وهي تراجع أسعار الفوائد بشكل عام، زيادة التوظيف ما يتيح فرصة أمام البنوك لرفع إقراض الأفراد، كذلك تحسن وضع الاقتصاد كنتيجة لرؤية 2030.

وقال الخبير الاقتصادي، أنه في حال شهدنا على توقيع اتفاق التجارة بين الصين وأمريكا، حينها فقط سيسترجع قطاع البتروكيماويات جاذبيته؛ لافتًا إلى أن مبيعات الإسمنت قد ارتفعت 24% في 2019، في وقت يستعد القطاع ليشهد طلبا كبير على الإسمنت في ظل إطلاق مشاريع ضخمة Mega projects مثل نيوم والقدية.