بالفيديو.. موقف مؤثر لـ « أمير عسير » مع فتاة تعاني من التلعثم

محمد بن طحيطح(صدى):

زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، محافظة البرك وعقد اجتماعًا بمجلس المنطقة، كما التقى بشباب المنطقة على ساحل البحر بالمحافظة، اليوم الخميس.

وفي السياق نفسه، كشف مقطع فيديو، عن قيام فتاة تعاني من التلعثم بشرح معاناة المتلعثمين؛ ليرد عليها الأمير تركي: ” ستكونين عندي في الإمارة وأسمعكم طوال اليوم، بل سأظل أسمع صوتك طول العام، كما وجه بتعيينها مباشرة في إمارة عسير بهدف إيصال صوتهم إليه ” .

وتجدر الإشارة إلى أنه اجتمع أمير عسير بألف شاب وشابة من أبناء محافظة البرك، والمراكز التابعة لها بحضور محافظ البرك عبدالرحيم الحسين آل عبده الهلالي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.